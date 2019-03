Tidlös pop-klassiker sätter fokus på elektricitet

TEXT Mina Stierna

Musikvideon ”Electric power”, är regisserad av Linnea Bergman och utspelar sig på en scen mitt i skogen. Looken är skapad tillsammans med modeskaparen och designern Martin Bergström. Videon är ett samarbete för Volkswagens stora elbilsatsning som nu släpper svenska elektro/punkartisten Rein i en ny tolkning av låten ”Electric power”, producerad av Joakim Åhlund.

Leila Ks hit ”Electric” från 1996, som då producerades av Denniz Pop och Max Martin i den legendariska Cheiron-studion ses som en tidlös klassiker och nådde topp 10 i Sverige och flertal andra höga placeringar runtom i Europa.

Tanken med temat för den nya videon är att allt kretsar kring kraften i en elbil och situationer som kan drivas av batteriet i en e-Golf.

– Volkswagen och musik börjar bli tradition och både låten och artisten för vår elbil-satsning kändes självklara. Låten är en tidlös klassiker med fokus på just elektricitet, men det är en svår låt att axla. När vi hörde Rein kände vi direkt att hon både kan bära upp låten och även få in ännu mer ”electric power”, säger Jeanette Asteborg, marknadschef på Volkswagen.

Reins version finns nu på Spotify och är producerad av Joakim Åhlund och Tony Senghore. Joakim Åhlund är känd från bl a Teddybears, Ceasars och Les Big Byrd, och har även skrivit och producerat åt artister som Robyn, Iggy Pop, Cheryl Cole, Sia och Håkan Hellström. Artisten Rein nominerades till Årets Nykomling och Årets Dans på P3 Guld 2017 efter ett succé-år med genombrottssingeln ”I Don’t Get Anything But Shit From You” i ryggen.