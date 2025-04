Uppsala Makerspace skapar unikt handgjort typsnitt

Uppsala Makerspace startade 2014 och är en förening och knutpunkt för kreativt skapande i alla dess former. I samma stad ligger To Be Designed Studios – en liten design- och varumärkesbyrå som drivs av Hanna Rosenblom och Joakim Holmqvist.

När de inledde samarbetet var det under en tidpunkt då mycket hände samtidigt. Den lilla föreningen hade funnits i 10 år men fick efter pandemin en stor tillströmning av medlemmar. Man hade gjort en insamling för att kunna starta upp en ny keramikverksamhet som blev väldigt populär. Samtidigt var man tvungen att köpa loss de lokaler man tidigare kunnat hyra av kommunen.

– Även om allt detta i grunden kändes som positiva förändringar så satte det en ny slags press på en förening som enbart drivs runt på ideella krafter. Behovet att hålla ihop och engagera en växande förening och att skapa en tydlighet i kultur och värderingar blev större. Ett sätt att samlas var kring skapandet av det nya, både visuellt men även som förening. Där började vår resa med den visuella identiteten, säger Hanna.

Gemenskapande

Hon beskriver det första mötet med Uppsala Makerspace som varmt och personligt, där de fick ett starkt intryck av att människorna i styrelsen genuint verkade bry sig om medlemmarna och deras skapande. Oavsett om man var nybörjare eller expert skulle man känna sig hemma och välkommen.

– Fokus låg inte på att göra så snygga eller perfekta saker som möjligt utan på att prova, ta vara på det man har och skapa en gemenskap runt skapandet som sådant, säger hon.

Den värdegrunden tog byrån fasta på när de inledde idéstadiet kring hur identiteten skulle byggas. De kom snabbt fram till att en snygg minimalistisk logga hade skapat helt fel bild av föreningen – behöver de en logga gör de en själva, och värderar handgjorda saker mycket högre än något färdigköpt.

– Samtidigt sökte Makerspace aktivt efter möjligheter till fler gemensamma projekt medlemmar emellan för att göra det lättare för nya medlemmar att komma in i kulturen och gemenskapen. Det ledde oss snabbt in på tanken att det här var något som skulle göras tillsammans med medlemmarna för att bli bra, säger Joakim.

Så hur enar man en förening på flera hundra medlemmar i skapandet av en logotyp?

– Idén att göra bokstäver som bildade deras namn kom från oss på TBD. På så sätt skulle vi kunna dela upp arbetet och få fler involverade. Sen kände vi ”men varför stanna på bara några få bokstäver när man kan göra alla?”. En hel font skulle låta fler vara delaktiga och också ge oss mer än en ny logotyp – nämligen en font som kan bära än mer av våra budskap och ge oss en bra grund till en bredare visuell identitet. I slutändan gav vi oss in på att göra alfabetet i både versaler, gemener och siffror, säger Hanna.

Det minst sagt ambitiösa projektet inleddes med ett antal workshops tillsammans med föreningens medlemmar – något Joakim sammanfattar med tre ord: skratt, fika och damm.

När det kom till skapandet av bokstäverna hade vissa av medlemmarna direkt en klar idé om vad de ville göra, medan de som inte hade det kunde få hjälp att komma igång genom att skissa tillsammans med Hanna och Joakim. Medlemmarna har själva fått välja material och tillvägagångssätt vilket naturligt resulterat i att vissa bokstäver har gått snabbt att få klara medan andra tagit väldigt lång tid.

– För oss som designers har det här varit utmanande på det sättet att vi inte kunnat styra eller kontrollera särskilt mycket. Dels är vi beroende av att andra vill komma och göra det här med oss, och dels kan vi ju inte veta i förväg vilket slutresultat vi kommer få utan måste jobba med det vi får, säger Joakim.

Hanna betonar dock att de varit mer styrande i skapandet av bokstäverna som utgör själva logotypen, det vill säga MAKERSPACE. Detta för att se till så att just de bokstäverna representerar den bredd av material, metoder och verktyg som föreningen står för. Det var även viktigt att de bokstäverna inte såg för perfekta ut för att visa på det lekfulla och tillåtande med Makerspace.

Nya perspektiv på design

Ett projekt med så många inblandade har krävt mycket tid ur ett designperspektiv, och nu ett år efter starten är det fortfarande några bokstäver som inte är helt klara. Men någon stress finns inte på radarn.

– Om man ser på det vi gör som ett verktyg för att skapa gemenskap och inkludering i en förening som är i fortsatt tillväxt och förändring så är det kanske inte så dumt att det får ta tid. Då får fler möjlighet att vara med och identiteten har möjlighet att utvecklas tillsammans med föreningen, säger Hanna, och Joakim lägger till:

– För oss som designers har det varit ett givande projekt på det sättet att det är fint att få jobba länge med något och låta det växa över tid. Varje bokstav vi gör om till grafik har en människa och en process bakom sig som vi känner till. Varje gång vi använder lilla k i vår font ser jag Christines k i keramik och färgen på glasyren, hur den kavlades och fick torkas på kant.

Något de också fått klura på är hur en logotyp behöver formges för att kunna arbetas med i så många olika medier som Makerspace behöver. Det är en sak att göra något som ser bra ut på sajten och sociala medier, men här behövde det även kunna se snyggt ut att vinyltrycka på en t-shirt, stämplas på lera, brännas på skinn eller i trä, laserskäras i plexi eller 3D-printas i PVC.

– De flesta större varumärken vi jobbar med har i någon mån liknande behov och de känner vi väl. Här har vi fått brottas med helt andra saker. Att få nya perspektiv på design när man jobbat med det i över 20 år har ett stort värde för oss, avslutar Hanna.

Uppsala Makerspace egen beskrivning av verksamheten:

”Vi vill ge de Uppsalabor – unga som gamla – som är intresserade av skapande en plats att mötas, inspireras och hjälpa varandra i den kreativa processen. Vi välkomnar skapande i alla former av material, med eller utan hjälp av maskiner/verktyg och med olika syften – må det vara nytta, innovation, lärande eller konst.”

Alla bilder: TBD / Uppsala Makerspace.