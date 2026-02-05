Vad innebär AI för typsnittsdesignens framtid?

Det är inte första gången typsnittsbranschen genomgår förändringar. Tittar man bakåt finns en lång historia av evolution – från den första tryckpressens utveckling med rörliga typer, till fotokomposition och digital typsnittsdesign. AI ser ut att vara ännu ett steg i den utvecklingen. Ny programvara för typsnittsdesign och introduktionen av open source-fonter har redan förändrat typsnittsbranschen och öppnat upp nya sätt för designers att skapa och experimentera med typsnitt på.

Noel Pretorius har varit typsnittsdesigner i 10 år och har sett många trender komma och gå. Med en masterexamen i typsnittsdesign i ryggen driver han idag typsnittsstudion NM type tillsammans med grafiska designern och typografen María Ramos. Han är även senior creative på byrån IW Agency, där han arbetat med identiteter för bland annat Kry, Region Stockholm och SOS Barnbyar. Via NM type har han tagit fram specialanpassade typsnitt för kunder som Blocket, Holmen och Jägermeister.

AI:ns utveckling inom typsnittsdesign ser han positivt på – men menar också att det kommer med en del farhågor och utmaningar.

– Idag kan man till exempel skapa stora typsnittsfamiljer mycket snabbare med hjälp av interpolation. De nya AI-verktygen kan effektivisera processen ytterligare och göra det ännu enklare att designa ett typsnitt, säger Noel.

Hur förändras en typsnittsdesigners roll när AI kliver in i processen?

– Jag skulle säga att verktygen i sig har en begränsad betydelse utan kunskap, erfarenhet och historisk förståelse. När man designar ett typsnitt behöver man ta hänsyn till hur det ska användas och optimera designen för detta. Det kräver ett tränat öga att avgöra vad som fungerar och varför. Att en maskin utför arbetet är ingen garanti för ett bra resultat.

Här ser Noel ett potentiellt problem för typsnittsdesignens framtid. Risken finns att nya designers använder sig av alltmer automatiserade arbetssätt i stället för att lära sig det faktiska hantverket på djupet. För att bli en duktig designer behöver man utveckla tillräcklig förståelse för att kunna bedöma kvaliteten på resultatet. Vad det innebär för typsnittsdesign på sikt återstår att se.

Samtidigt menar han att den nya tekniken också kan föra den kreativa utvecklingen framåt. Som exempel tar han upp när avancerade font editors som till exempel FontLab kom på 90-talet. Det gjorde plötsligt typsnittsdesign tillgängligt för fler och resulterade i en explosion av nya typsnitt – dock i varierande nivå i form av utförande.

– Många var bra, men vi såg också typsnitt av lägre kvalitet som var mindre användbara i längden. När Glyphs kom för Mac på 2010-talet öppnade det dörren för ytterligare designers att göra egna typsnitt. Med varje nytt tekniskt framsteg följer ofta en period av nyfikenhet och experimenterande. Kanske kommer vi att få se typsnitt som går utanför dagens ramar och adderar något som vi inte hade fått se om det inte vore för AI.

Att använda AI till sin fördel

När det kommer till AI i det egna arbetet använder Noel ibland AI i designprojekt, men inte när han ritar typsnitt. Däremot kan han se potentialen i att förenkla vissa steg i processen genom AI – framför allt de mer tidskrävande och monotona uppgifterna i typsnittsdesign, som kerning, göra fler vikter eller small caps.

– Då kan jag lägga mer tid på konceptet och processen att hitta formen och känslan jag vill åt i typsnittet. Det skulle också göra det möjligt att designa ett typsnitt på kortare tid vilket passar vissa projekt där tid och budget är avgörande.

AI kan med andra ord användas för att effektivisera arbetsflöden, men även för att inspirera till nya riktningar i den kreativa processen. Med AI kan vi få mer innovation, men också mer brus.

– Det kan ge designers med mindre erfarenhet av typsnittsdesign möjlighet att testa egna typsnittsidéer som en del av sin design, säger Noel och lägger till:

– En sak att vara uppmärksam på är att man som designer fortfarande måste ta ansvar för kvaliteten på resultatet. Med ett kraftfullt verktyg som kan göra mycket av designarbetet gäller det att inte låta tekniken styra för mycket, eller begränsa en från att utforska nya vägar.

Finns det något AI inte kan ersätta?

Att AI:ns framfart för med sig nya möjligheter står med andra ord klart, men vilka delar kan AI inte ersätta? Vi är båda överens om att designarbetet i sig adderar ett speciellt värde till slutresultatet. För Noel ger den kreativa processen typsnittet mer meningsfullhet, både för honom som designer och för designprojektet där det används.

– För oss på NM type är hantverket i sig och våra inspirationskällor väldigt viktiga.

Som exempel tar han upp ”Movement” – ett typsnitt av NM type inspirerat av den sydafrikanska dansaren Andile Vellems rörelser.

– Vi visste inte alls hur typsnittet skulle bli när vi började jobba ihop och det gjorde designarbetet i sig spännande och gav extra värde och mening till resultatet. Det går säkert att uppnå detta även om du promptar fram ett typsnitt med hjälp av generativ AI, men det kan vara svårare att veta varför resultatet blev just som det blev.

Sixten och SOS Play

Ett annat, mer personligt projekt, är typsnittet ”Sixten” som Noel tog fram baserat på hans fyraårige sons allra första bokstäver. Här drar han även paralleller till SOS Barnbyars typsnitt SOS Play.

– Den spontana och lekfulla känslan i ett barns skrivande är central i typsnittet Sixtens design och ger extra värde i de projekt där det används. Exempelvis hos SOS Barnbyar som har sin egen version av det lekfulla typsnittet, SOS Play. Skyndar man på arbetet för mycket kan man lätt gå miste om de oväntade kreativa sidospår som ibland kan bli projektets starkaste delar. Ger man arbetet tid uppstår ibland idéer som annars kanske inte hade fått chansen, säger han.

Problemet med genererade bokstäver i förhållande till handritade är att gränserna för ägandeskap suddas ut. Rättigheter handlar inte längre bara om designers hantverk, utan även om mänsklig intention, juridik och villkoren hos de verktyg man använder.

– Design är alltid förankrad i sin historia, och att förstå relationen mellan det man skapar och det som redan finns är avgörande för att skilja mellan inspiration och imitation. Det är viktigt att vi fortsätter värna om det.

Vad tror du kommer att hända framåt när det gäller typsnittsdesign och AI?

– Hur typsnitt skapas, distribueras och värderas kommer att förändras. Processerna blir snabbare, och fler kommer att lockas att skapa egna typsnitt. Men det finns en risk att AI gör att vi tappar kopplingen till historien, och att vi missar de kreativa omvägar som ger designen sitt djup, säger Noel och avslutar:

– Jag tror att det människan bidrar med fortfarande är avgörande. Det är där värdet finns. Samtidigt kan vi inte ducka för ny teknik. AI-verktyg för typsnittsdesign kan göra vår design bättre eller sämre. Det beror helt på hur vi använder dem.

Framtidens typsnitt kräver eftertanke

AI öppnar nya möjligheter inom typsnittsdesign, men för också med sig etiska frågor som är svåra att bortse från. För många designers väcks en osäkerhet kring vad tekniken egentligen bygger på: vilken data modellerna har tränats med, vems visuella arv som återanvänds och vem som i slutändan bör få erkännande. Samtidigt rör sig utvecklingen i ett tempo som lagstiftningen har svårt att matcha.

När juridiken släpar efter blir också tolkningen av upphovsrätt mer flytande – särskilt i de kreativa processer där AI nu är en allt tydligare medspelare. Vill man säkerställa att man använder AI på ett schysst och hållbart sätt gentemot kreatörer rekommenderas Svenska Tecknares lista på tio principer att ta hänsyn till när man nyttjar AI. Svenska Tecknare, som representerar och organiserar Sveriges visuella kreatörer, har tagit fram listan för att ge en tydligare bild av hur och när AI bör användas och finns att läsa här.

För att ladda ner Sixten (och flera andra fantastiska typsnitt av NM Type), besök nmtype.com!