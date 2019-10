Vilken sorts kreatör är du?

TEXT Camilla Buch

Tre datorer för tre olika kreatörer. CAP&Design testar MSI:s utbud för kreatören.

När det kommer till att välja dator finns det en hel uppsjö att välja bland, och varje kreatör har olika krav. Vissa vill ha små datorer att ta med sig på resande fot eller till och från kontoret. Andra vill ha ordentlig skärmyta, stor trackpad eller lång batteritid. Kraven och specifikationerna är helt enkelt många. Vi på CAP&Design har därför testat tre av MSI:s laptops för att jämföra vilken som kan passa din typ av kreativitet bäst.

De tre datorerna är:

PS42 8RB – en mindre och lättare laptop -med 14-tumsskärm för den resande kreatören.

PS63 Modern 8RC – en kraftfull maskin med fyra gånger snabbare rendering än en Macbook Pro från 2018.

P65 Creator 8RF – MSI:s dator riktad till -kreatören, en portabel laptop med 16 -timmars batteritid.

De tre är lika varandra på många sätt. De är alla PC:s med Windows 10 som operativsystem. De kommer med en mängd programvara förinstallerad, allt från Candy Crush till Office-paketet, från Paint 3D till Photo Director 8 for MSI. Den senare är en gratisversion av ett fotoredigeringsprogram i stil med Lightroom, men för att få tillgång till alla verktyg måste du köpa hela versionen.

De kommer också alla med MSI True Color som låter dig ställa in skärmen efter den typ av arbete du utför. De olika variationerna är sRGB, Designer, Office, Movie, Anti-Blue och Gamer.

MSI är störst inom gaming-segmentet, och till viss del märks det även på dess kreativa segment. Det känns som att de är utformade för att användas med extern mus – datorernas trackpads är små och kräver lite mer kraft än fingertoppskänsla. Det är egentligen främst på P65 Creator jag har plats att röra händerna över tangentbordet och trackpaden – på de andra känner jag ett större behov av ordentligt bordsutrymme för att få något handledsstöd. Med det sagt verkar PS63:ans trackpad gjorts med videoredigeraren i tankarna då den är bredare än de andra, kanske för att underlätta arbete med tidslinjer i diverse videoredigerings-program.

Under tungt arbete och uppstart märks fläktarna. De är relativt högljudda, men under mitt test höll de bara igång under kortare perioder. Dessutom höll sig alla tre datorer svala även med flera programvaror igång och under intensiv användning.

Den största skillnaden datorerna emellan är dess målgrupp. Det blir tydligt att både PS42 och PS63 främst är framtagna för gaming-segmentet, men med det sagt kommer det med prestanda. PS42 är uppenbart främst en mobil arbetsdator, den är tunn och lätt och gjord för att hänga med överallt där arbetet kan utföras. Skärmen är upphöjd av ergonomiska skäl, för att höja din blick, och webbkameran är därför placerad under skärmen i höjd med tangentbordet. PS42 och PS63 möter båda militär standarden MIL-STD 810G när det kommer till hållbarhet, vilket också tyder på att de är framtagna för att vara mobila.

Precis som PS42 är PS63 gjord så tunn som möjligt, men är i alla andra mått aningen större. Däremot har de gjort adaptern 19 procent mindre och 38 procent lättare än dess föregångare. Även denna skärm är något upphöjd men utan att kameran har flyttats. PS63 är mer brandad mot den kreativa marknaden än PS42. Med i paketet får du Creator Center, ett program som låter dig optimera datorns systemlägen och resurser beroende på vad du vill använda den till.

Främst utformad för kreatören är dock P65. Den är några millimeter större än PS63 och något tyngre, men inte på något sätt stationär. P65 har det bästa grafikkortet av de tre och har fler portar för externa skärmar och andra användningsområden än dess motparter. Däribland en Thunderbolt 3, som bara finns på den vita Limited Edition-versionen jag fick testa.

Om du letar ny PC att hänga din kreativitetshatt på är detta tre starka utmanare. PS42 för dig som ofta är på språng, PS63 för dig som gärna kombinerar arbete och fritid i samma dator och P65 för dig som vill samla all kreativitet på ett och samma ställe.