Åttonde upplagan av Gmund Award har avgjorts. Vinnarna prisades för förpackningar och trycksaker i sju tävlingskategorier. 300 bidrag kom in totalt till tävlingen och för i år delades det också ut ett särskilt hållbart pris.

Gmund Award 2021 och drog in totalt 300 tävlingsbidrag. Nytt för i år var ett särskilt pris för hållbarhet.

Tyska papperstillverkaren Gmund Paper har ett brett sortiment med olika pappers- och kuvertkollektioner. Papyrus är återförsäljare av sortimentet i Sverige. För åttonde gången har vinnarna i Gmund Award korats. Kravet för att delta i tävlingen är att Gmunds papper används i skapandet av de olika tävlingsbidragen. Juryn bestod av externa och interna experter från branschen.

Totalt granskade de 300 inkomna bidrag, varav tre gick vidare till final i varje kategori, innan vinnare till slut utsågs i sammanlagt sju tävlingskategorier. För i år delades det också för första gången ut ett pris för ett särskilt hållbart projekt, Green Innovation, samt ett hederspris.

I postutskickskategorin ”Mailing” vann Miamibaserade byrån Seraph Design för sitt inbjudningskort till konserthuset New World Symphonys 32:a jubileumsgala med temat ”A World of Difference”. Inbjudan visar upp ensemblens globala inflytande på den klassiska musikscenen. Inbjudningskortet har förpackats i en komplex handvikt världskarta. Papperet byrån har valt är Lakepaper Blocker och Gmund Matt 86 och 89 papper. Teknikerna som används för skapelsen är fyrfärgslitografi, stansning och varmfoliering.

Förlaget Shueisha Publishing House i Tokyo skapar konsttryck men är också specialiserade på japanska mangaserier. Förlaget vann kategorin Art. Vinnarreceptet var Gmunds papper av 100 procent bomull, en Heidelberg-press från 1960 samt användandet av den nya databastekniken blockchain. ”En taktil sensation”, enligt juryn. Förlaget har målet att etablera manga som en erkänd konstform.

Dauphin Human Design kammade hem Business-kategorin med sina förpackningar och broschyrer. Dauphin Group är en global leverantör av sittmöbler och andra system för inrednings- och kontorsmiljöer. I framtagandet av trycksakerna användes flera av papperstillverkarens papper: Gmund Colors Matt 63, 01 och 99, Gmund Bauhaus Dessau med flera. Trycket och förädlingen inkluderar varmfoliering, 2/0 Pantone-tryck och 4/4 Euroscala-tryck, samt relieflack.

För kunden Retterspitz utvecklade den tyska byrån FYFF pappersbaserade förpackningar för

parfymserien ”Juniper”. Förpackningar som ledde byån till segrare i förpackningskategorin. För förpackningarna användes en speciell 350-grams ytvikt av Gmund Bio Cycle. Det är en samling papper gjorda av alternativa ingredienser som gräs, vete, hampa och bomull samt en gjord av 10o procent återvunnet papper. Jurymedlemmarna imponerades av papperets speciella ytstruktur och konturstansningen.

För etiketterna togs ett specialtillverkat självhäftande papper med en unik ytstruktur fram, även detta papper är baserat på papperskollektionen Gmund Bio Cycle.

Det tyska efterbehandlingsföretaget Bölling drog högsta vinsten i kategorin Private med bröllopskortet ”We Said ’I Do’”. Trycktekniker fick helt stå tillbaka i skapelseprocessen. Istället var det blindprägling som stod för att skapa skuggor och ljus på bröllopskortet. Enligt juryn fångar den sofistikerade trycksaken verkligen betraktarens ögon eftersom endast papper har använts. En laminerad variant av Gmund Hampa (640 gram per kvadratmeter) användes. Banderollen är tillverkad med papperet Gmund Cotton. Varje bröllopskort kommer också i matchande kuvert från Gmund.

Wiesendanger Medien tog förstaplatsen med sitt årliga magasin i affärs- och företagskategorin Corporate. Flera olika tryck- och efterbehandlingstekniker användes för att skapa magasinet. Offsettryck med led uv och opak vit var en av tryckteknikerna som användes. I efterbearbetningen tog man till väldigt krävande och ovanliga metoder som inte hör till vanligheterna, samt en tekniskt utmanande limbindning.

I bokkategorin vann det tyska tryckeriet Druckerei Vogl. En fotobok föll juryn i smaken: ”Den förtjusande känslan av papperet harmoniserar perfekt med de sensationella bilderna av naturen och människor.” Led-uv offset stod för trycket av boken och den speciella bokryggen gör att läsaren kan öppna boken mer plant. För omslaget har svart hotfoil lagts på bomullspapper.

Det nyinstiftade priset Green Innovation gick till Goldbuch Georg Brückner för sitt papeteri innehållande anteckningsböcker, arkivmappar och fotoalbum. Dessa produkter av hampapapper offsettrycktes och efterbehandlades med blindprägling manuellt med hjälp av en Baier-präglingspress.

Hederspriset då? Det gick till det tyska tryckeriet Druckteam som skapat pop up-utställningen Flowers for Elise för hyllningen av kompositören Beethovens år 2020. Välbekanta porträtt av Beethoven förenades via digitalt producerade bilder skapade av konstnären Tobias Schreiber. Fyrtioåtta individbilder användes för att skapa en komplett bild via digitaltryck. Gmund Colours Matt-kollektionen med olika nyanser och färger användes perfekt för att kombinera musik med papper, tyckte juryn.